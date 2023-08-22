Ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА показали последствия вражеской атаки (фото, видео)

В результате атаки в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Взрывной волной в Кривом Роге повреждены 20 частных домов.

Related video

Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу 22 августа. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате атаки травмы получил один человек. Мужчине оказали соответствующую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

В целом было повреждено 20 домов. Также были проблемы с функционированием линии электропередач.

По территории Синельниковского района ночью российская армия применила беспилотник. Оккупанты попали по частному предприятию. В результате атаки произошел пожар. Спасатели оперативно укротили огонь. Никто не пострадал.

Утром зафиксировали еще один удар по району. В результате атаки повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram также сообщил о взрыве в городе. Он отметил, что около 05.30 утра Россия атаковала ракетой. Всего было повреждено более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. Он подтвердил, что пострадал мужчина 1953 года рождения, легкий, от госпитализации в медицинское учреждение он отказался.

Он отметил, что наблюдаются определенные перебои по поставкам электроэнергии. На сейчас частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Напомним, 20 августа Чернигов подвергся ракетному удару. Обстрелу подверглась локация, где проходила выставка. В Черниговской ОВА объяснили, что из участников выставки практически в результате российского обстрела никто не пострадал, а основной удар получили горожане, которые по стечению обстоятельств находились рядом со зданием драмтеатра.