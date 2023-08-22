Эскалация в Персидском заливе: иранские силы угрожали вертолетам ВМС США (видео)

Американская сторона отрицает, что летчики боевых вертолетов ВМС США вынуждены были подчиниться бойцам КСИР, которые приказали не заходить "в территориальные воды Ирана".

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20 августа в Персидском заливе произошел инцидент с участием кораблей ВМС США и морских сил Ирана. При подходе к американским кораблям военных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в воздух поднялись несколько боевых вертолетов США, однако иранские военные пригрозили открыть по ним огонь, после чего вертолеты ушли на посадку. Между тем командование ВМС США отрицает, что их вертолеты вернулись на корабли из-за угроз КСИР. О том как разворачивались события в Ормузском проливе рассказали 22 августа обозреватели The War Zone.

Иранское агентство Tasnim 20 августа сообщило о столкновении в районе Ормузского пролива флота КСИР с американскими кораблями Bataan и Carter Hall, которые совершали патрулирование в водах Персидского залива. По информации агентства, иранские военные связались с американцами и якобы заставили их подчиниться приказам командования КСИР, после чего вертолеты вернулись на палубы кораблей.

В сети также появились кадры, где можно услышать, как военнослужащий КСИР ​​приветствует корабли американских ВМС на английском языке. После чего состоялся диалог между сторонами.

"Это военный корабль коалиции. Я осуществляю транзитный проход в соответствии с международным правом. Прием", — слышится голос американского моряка.

"Ваши вертолеты находятся вблизи моего судна… а также иногда заходят в территориальные воды Ирана. Советую вам отправить их на свое судно и не заходить в территориальные воды Ирана. Если вы не подчинитесь моему приказу, мы откроем огонь по вашим вертолетам. Конец связи", — отвечает иранский военный.

Обозреватели отметили, что в воздухе в момент диалога находилось как минимум три американских вертолета. Однако в иранских видеозаписях нет ничего, что подтверждало бы утверждение о том, что вертолеты США приземлились обратно на Bataan по приказу иранской стороны.

Ответ Пентагона

Также американские официальные лица заявили о том, что вертолеты ВМС не возвращались к своим кораблям по приказу иранских военных, а совершили посадку для дозаправки.

"Эта история не соответствует действительности. Во время транзита ни один вертолет не возвращался на палубу раньше времени, кроме как для дозаправки. ВМС США будут продолжать полеты и плавания там, где это позволяет международное право", — заявил представитель Пятого флота ВМС США капрал Рик Чернитцер.

При этом он добавил, что американский флот всегда взаимодействует с иранской стороной, и как правило это проходит безопасно и на профессиональном уровне.

В таком же духе прозвучало заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх.

"Это неправда… Мы уже видели подобное от иранцев. Не знаю, пропаганда ли это, или неправдивые заявления, но это просто не соответствует действительности", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что США отправили два корабля своего флота в Персидский залив, чтобы противостоять новым угрозам со стороны Ирана. Однако после входа кораблей в Ормузский пролив их окружили иранские военные катеры.