Ударили по администрации: в МВД показали последствия атаки россиян на Черниговщину (фото)

Оккупанты попали в административное здание в Семеновке, а также убили мужчину. Оккупанты использовал минометы, АГС, дроны-камикадзе

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Российские захватчики атаковали приграничье Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Telegram.

Ночью 22 августа оккупанты обстреляли населенные пункты, которые близко расположены вблизи границы. В результате ударов российских захватчиков погиб человек, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Семеновке россияне ударили по административному зданию — есть разрушения, повреждены соседние сооружения и дома. Сотрудники правоохранительных структур и в дальнейшем осуществляют соответствующую работу по документированию военного преступления россиян.

Вячеслав Чаус, руководитель Черниговской ОВА, в Telegram сообщил, что за последние сутки враг 4 раза обстрелял приграничные населенные пункты на территории области. Зафиксировано всего было 39 взрывов.

Враг использовал минометы, АГС, дроны-камикадзе. Вследствие обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура, погиб в результате обстрелов человек. В Семеновке рядом администрации также были повреждены дома.

Обстрел Черниговщины 21 августа

Российские оккупанты вечером 21 августа атаковали северные земли Украины. Захватчики использовали дроны-камикадзе Shahed. В результате атаки был поврежден гражданский объект на территории Черниговской области. Руководитель ОВА Вячеслав Чаус не уточнил, в каком именно населенном пункте произошел "прилет". Также пока неизвестно, какой именно объект пострадал.

Напомним, российские войска 19 августа обстреляли центр Чернигова. Момент "прилета" вражеской ракеты попал на видео. Ранее в сети появилась афиша, в которой анонсировалась выставка дронов "Лютые птички" в этот день.