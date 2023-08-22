"Становятся уже нормой": россияне подсчитали количество атак БпЛА на Москву (инфографика)

По подсчетам жителей России, дроны стали атаковать чаще и уже долетали до Москвы 15 раз.

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Атаки БпЛА на Москву участились за последние несколько месяцев и уже стали нормой. Об этом пишут в телеграм-канале "Осторожно новости", который связывают с Ксенией Собчак.

Авторы канала завели специальный календарик, на котором красными пометками обозначают дни атак беспилотников и карту с местами атак.

"Атаки беспилотников на Москву становятся нормой. Впервые дрон атаковал столицу 3 мая — тогда он врезался прямо в купол Большого Кремлевского Дворца. С того времени беспилотники долетали до Москвы и области уже 15 (пятнадцать) раз", — говорится в сообщении.

Согласно графику, который разместили в телеграм-канале, определенное затишье было зафиксировано в июне 2023 года, после этого налеты дронов участились.

"Более половины их было отбито средствами ПВО и РЭБ. Те, что долетели — повредили жилые и коммерческие здания. Например, башни "Москвы-Сити"; они подвергались атаке трижды", — подытоживают админы.

Напомним, что в российском Серпухове, что на юге от Москвы, заметили стаю беспилотников, которые направлялись на российскую столицу. Город Серпухов расположен примерно в 100 км от Москвы. Над населенным пунктом была зафиксирована группа из не менее 4 неизвестных беспилотников.

Ранее сообщалось, что из комплекса "Москва-Сити" эвакуировали около двух тысяч человек из-за сигнала об атаке беспилотников. В администрацию башен на набережной В и С поступил звонок о скором прилете дрона-камикадзе.