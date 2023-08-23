Был командиром мотострелкового полка: в Украине погиб офицер ВС РФ Владимир Кочетков (фото)

Российские СМИ пишут, что у полковника оккупантов Владимира Кочеткова остановилось сердце во время боя с Силами обороны Украины.

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В Украине погиб полковник ВС РФ, который командовал мотострелковым полком №1232 из Татарстана, Владимир Кочетков. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан у себя в Telegram.

Сообщается, что он умер 17 августа.

Как пишет российский ресурс "Бизнес Online", похоронили в Казани 22 августа. По словам сослуживцев, во время боя с Силами обороны Украины у Кочеткова остановилось сердце. На момент смерти ему было 52 года. Его мобилизовали на войну против Украины еще в 2022-м году.

Издание сообщает, что у Кочеткова был позывной "Броня".

Ликвидирован Владимир Кочетков

Напомним, что российские СМИ 18 августа писали, что ВСУ ликвидировали замкомбата морских пехотинцев ВС РФ. Сообщается, что майор ВС РФ Юрий Павлов родился в Украине. Он начал служить в российской армии в 2009-м году. Принимал участие в спецоперации ВС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского катера у Змеиного. По данным СМИ, в украинском командовании отрицают заявления РФ — у Украины потерь на море не зафиксировано.

"В украинских ВМС такого инцидента не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — отметил представитель ВМС Украины.