"Самоуничтожилась в окне": под Москвой обломки "Панцирь-С" врезались в дом, — СМИ

Российские власти утверждают, что дома в Подмосковье повреждены обломками беспилотника. Однако местные жители видели фрагмент ракеты ЗРК "Панцирь", который поспешно вывезли спецслужбы РФ.

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В Московской области во время отражения атаки беспилотников неизвестного происхождения снаряд ЗРК "Панцирь-С" попал в дом в Химках. Кровля и стены дома пробиты насквозь мелкими обломками, а рядом валялся фрагмент ракеты. Об этом рассказали в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

В заметке указано, что российские власти сообщили недостоверные данные о разрушениях в Московской области. В частности, утверждалось, якобы в Химках обломки БПЛА упали на дом. Однако житель дома уверен, что на его дом упали фрагменты ракеты, которую выпустил комплекс ПВО "Панцирь-С".

Мужчина, которого авторы сообщения называют Глеб Павлов, пояснил, что видел, как кровлю, стены и стекла дома посекли мелкие обломки — именно так якобы взрывается ракета ПВО. Кроме того, неподалеку он заметил фрагмент, который явно не был похож на кусок дрона. К тому же на стенах видны следы пороха. Итак, уверен россиянин, в дом влетела ракета "Панцирь-С", которая не сдетонировала высоко в небе, а "самоуничтожилась в окне". Между тем в доме находилась семья из четырех человек, среди них — дети.

Обломки ракеты мужчина показать не смог: российские спецслужбы их уже вывезли: "Головка от ракеты здесь просто лежала. Сейчас уже не вижу. Молча забрали, видимо".

Дом после встречи с российской ракетой требует почти 2,5 млн руб. на ремонт, подсчитал россиянин. В частности, 1 млн руб. пойдет на кровлю, ремонт стен — около 150 тыс. руб., окна и стекла — еще 500 тыс. руб. Россиянин недоволен, потому что потерял дом: "Мы вот жили — семья и дом. Мы жили вот этими вот ценностями".

Отметим, в ночь с 22 на 23 августа российские власти заявили, что Москва и Московская область были атакованы несколькими беспилотниками. При этом утверждалось, что все беспилотники "самолетного типа" успешно сбиты ПВО. Впрочем, признавали, есть определенные "повреждения" одной из башен "Москва-Сити" и дома в Химках: причина разрушений — обломки сбитых беспилотников. Также якобы уничтожили дрон на подлете к Москве — в Можайском районе.

Позже в Минобороны РФ заявили, что два дрона обезвредили на подлете на границе Можайского района и Химок, а один потерял управление и врезался в башню в центре Москвы.

Между тем в местных пабликах сообщили о еще нескольких точках, которые могли оказаться под атакой беспилотников: кроме Химок, писали о Красногорске и Долгопрудном.

Если нанести возможные районы, которые интересовали беспилотники 23 августа, то видно, что они направляются либо на северо-запад Москвы (рядом есть аэропорты) или центр (башни "Москва-Сити").

Взрывы в Москве и Московской области — 23 августа 2023 года

Напоминаем, накануне, 22 августа, губернатор Московской области подтвердил атаку двух дронов на Подмосковье. По его словам, дроны летели в направлении здания правительства области — их якобы сбили.

Тем временем в Крыму произошел "хлопок" на западном побережье на мысе Тарханкут. При этом украинская разведка подтвердила атаку: ударили по системе С-400 ВС РФ.