Есть пострадавшие, после взрывов начался пожар: Россия атаковала Днепр с неба (видео)

Местные жители сняли на видео пожар, который начался после взрыва в Днепре.

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В ночь на 24 августа Россия атаковала Днепр с воздуха. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак у себя в Telegram.

По его словам, в городе есть "прилет", есть пострадавшие.

"Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают", — написал он.

Также Воздушные силы еще в 02:41 сообщали, что в Днепропетровской области работают силы ПВО. Кроме того, в 01:50 сообщалось о ракетной опасности. В области огласили воздушную тревогу.

Местные жители начали публиковать видео в социальных сетях. На одном из них зафиксирован пожар. Как утверждается, он начался после взрыва.

Взрыв в Днепре

Пожар в Днепре

Напомним, что 23 августа в ГУР заявили, что ВС РФ начали быстрее принимать решения об атаках Украины. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, оккупанты держат в боевой готовности истребители Ту-22, поэтому обстрел может произойти внезапно. День Независимости Украины не является исключением.

Также сообщалось, что вражеский дрон полностью разрушил учебное заведение в Сумской области. Командование ВС ВСУ предупреждает, что в воздушном пространстве Сумской области до сих пор находятся иранские дроны-камикадзе, поэтому граждан призвали не игнорировать тревогу.