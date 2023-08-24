Є постраждалі, після вибухів почалася пожежа: Росія атакувала Дніпро з неба (відео)

Місцеві жителі зняли на відео пожежу, яка почалася після вибуху в Дніпрі.

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У ніч на 24 серпня Росія атакувала Дніпро з повітря. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у себе в Telegram.

За його словами, у місті є "приліт", є постраждалі.

"Приліт. Є постраждалі. Уся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах! Усі служби працюють", — написав він.

Також Повітряні сили ще о 02:41 повідомляли, що в Дніпропетровській області працюють сили ППО. Крім того, о 01:50 повідомлялося про ракетну небезпеку. В області оголосили повітряну тривогу.

Місцеві жителі почали публікувати відео в соціальних мережах. На одному з них зафіксовано пожежу. Як стверджується, вона почалася після вибуху.

Вибух у Дніпрі

Пожежа в Дніпрі

Нагадаємо, що 23 серпня в ГУР заявили, що ЗС РФ почали швидше ухвалювати рішення про атаки України. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, окупанти тримають у бойовій готовності винищувачі Ту-22, тому обстріл може статися раптово. День Незалежності України не є винятком.

Також повідомлялося, що ворожий дрон повністю зруйнував навчальний заклад у Сумській області. Командування ЗС ЗСУ попереджає, що в повітряному просторі Сумської області досі перебувають іранські дрони-камікадзе, тому громадян закликали не ігнорувати тривогу.