"У будь-який день або час": ЗС РФ почали швидше ухвалювати рішення про атаки України, — ГУР

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, окупанти тримають у бойовій готовності винищувачі Ту-22, тому обстріл може статися раптово. День Незалежності України не є винятком.

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Українська розвідка не виключає варіанту того, що Російська Федерація може вдатися до обстрілу мирних міст у найближчі кілька днів через свята. Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький у коментарі "РБК-Україна" 23 серпня.

За його словами, російські окупанти почали значно швидше ухвалювати рішення щодо атаки України, тож вона може відбутися в будь-який час. І 23 серпня, і 24 на День незалежності і навіть наступної доби.

"У нас зараз є чіткі дані про те, скільки споряджених носіїв ракетного озброєння повітряного, морського і наземного базування є на території Росії і тимчасово окупованих територіях. І продовжуємо відстежувати цю інформацію", — заявив Вадим Скібіцький.

Крім того, в ГУР додали, що у противника в стані готовності перебувають літаки Ту-22, які є основним носієм ракети Х-22.

Але і тут є свої нюанси, адже після удару по "Шайківці" в РФ можуть змінитися плани.

"Ми не заперечуємо, що обстріл може статися і 23, і 25 серпня, або 24-го. У будь-якому разі ворог робитиме все для того, щоб тримати нас у постійній напрузі. Слід бути готовим до того, що ворог здатен завдати ракетних ударів по будь-якому об'єкту в будь-який день чи час", — зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що у ЗСУ закликали українців не чекати обстрілів 24 серпня. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українці мають багато чудових дат, які відзначаються. Тактика обстрілів окупантів регулярно змінюється і атаки відбуваються навіть не в свято.