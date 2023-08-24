"Полностью лояльны Путину": катастрофу с Пригожиным, вероятно, подстроила ФСБ, — ВВС

По данным журналистов, целью этой акции, вероятно, было усиление позиций министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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В британских военных кругах существует мнение о том, что наиболее вероятной версией причины падения самолета основателя наемнической группы "Вагнер" Евгения Пригожина является действие службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает русская служба "Би-Би-Си".

Фрэнк Гарднер, корреспондент "Би-Би-Си" по вопросам безопасности, провел беседы с источниками в британских военных кругах. Они склонны считать, что наиболее вероятной версией причины катастрофы, в которой погиб основатель наемнической группы "Вагнер" Евгений Пригожин, является действие Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Сотрудники ФСБ полностью лояльны Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники.

Согласно их мнению, возможной целью этой операции было укрепление положения министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. И в ближайшей перспективе, как предполагается, эта цель была достигнута.

23 августа из аэропорта в Москве поднялись два самолета, которые часто использовали руководители ЧВК "Вагнер" — "бизнес-джеты" с номерами RA-02795 и RA-02748. Первый из них упал в Тверской области. На борту находилось 10 человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Все, кто находился на борту, погибли, сообщили в "Росавиации".

Первые несколько часов не было известно, находился ли на борту владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: до него не могли дозвониться, но надеялись, что он находился на борту другого судна.

24 августа тело главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опознано в морге по косвенным признакам.