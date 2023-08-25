Всем сердцем за Украину: Ларс фон Триер оправдался за поддержку российских солдат (фото)

По словам режиссера, все жизни имеют значение и это очевидный факт. Однако, как считает фон Триер, люди уже давно это забыли.

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Датский режиссер Ларс фон Триер заявил, что всем сердцем поддерживает Украину, но намекнул, что желает оставаться пацифистом. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.

Он заявил, что жизни всех людей имеют значение.

"….и, конечно, всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение!… Кажется, забытая фраза из тех времен, когда пацифизм был добродетелью!" — написал режиссер.

Комментарии под постом он закрыл.

Пост Ларса фон Триера Фото: Скриншот

Ларс фон Триер высказался в защиту солдат ВС РФ: что известно

Режиссер 22 августа неоднозначно отреагировал на новость о том, что его страна предоставит Украине боевую авиацию и поможет с обучением пилотов ВСУ. По его словам, нужно учитывать тот фактор, что жизни граждан Российской Федерации тоже важны. Такое обращение он оставил белым текстом на черном фоне.

"Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!". С наилучшими пожеланиями, Ларс", — говорится в сообщении.

Уже 23 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил Ларсу фон Триеру. Он заявил, что война не похожа на кино, когда она идет в реальной жизни. Ларсу фон Триеру посоветовали на мгновенье представить, что российские ракеты летят на его родной город.

"Война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне – убийцы", — говорится в сообщении.