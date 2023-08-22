"Жизни русских тоже важны": режиссер Ларс фон Триер скандально обратился к Зеленскому (фото)

В своей публикации режиссер заявил, что истребители F-16, в которых сидели президент Украины и премьер-министр Дании, являются одной из самых страшных машин для убийств, которые существуют в современном мире.

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Режиссер из Дании Ларс фон Триер неоднозначно отреагировал на новость о том, что его страна предоставит Украине боевую авиацию и помогает с обучением пилотов ВСУ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram 22 августа.

По его словам, нужно учитывать тот фактор, что жизни граждан Российской Федерации тоже важны. Такое обращение он оставил белым текстом на черном фоне.

При этом, адресовал он его сразу трем политикам — президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.

Датский режиссер неоднозначно высказался о передаче Украине истребителей F-16 Фото: Скриншот

"Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!". С наилучшими пожеланиями, Ларс", — говорится в сообщении.

Больше никаких комментариев от него по этому поводу не прозвучало.

Ларс фон Триер практически 40 лет своей жизни посвятил кинематографу. Среди одних из самых популярных работ режиссера следующие фильмы: "Нимфоманка", "Меланхолия", "Дом, который построил Джек".

Визит Зеленского в Данию: что известно

20 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген с рабочим визитом, который касался начала обучения пилотов ВСУ на западных истребителях.

Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен он посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил Дании Fighter Wing Skrydstrup и ознакомился с техническими особенностями истребителей F-16. Глава государства смог лично увидеть программу подготовки летчиков.

Датский режиссер неоднозначно высказался о передаче Украине истребителей F-16 Фото: Офис президента

Владимиру Зеленскому также разрешили посидеть внутри самолета вместе с премьер-министром Дании и в это время фотографы сделали несколько их совместных снимков, на которые и отреагировал режиссер Ларс фон Триер.

Публикация датского режиссера о поставках F-16: реакция Украины

На момент публикации материала украинская сторона никак не отреагировала на обращение режиссера из Дании Ларса фон Триера.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16. В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине еще 19 самолетов F-16. Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать ВСУ под Новый год.