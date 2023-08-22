"Життя росіян теж важливі": режисер Ларс фон Трієр скандально звернувся до Зеленського (фото)

У своїй публікації режисер заявив, що винищувачі F-16, у яких сиділи президент України та панi прем'єр-міністр Данії, є однією з найстрашніших машин для вбивств, які існують у сучасному світі.

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Режисер із Данії Ларс фон Трієр неоднозначно відреагував на новину про те, що його країна надасть Україні бойову авіацію і допомагає з навчанням пілотів ЗСУ. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 22 серпня.

За його словами, потрібно враховувати той чинник, що життя громадян Російської Федерації теж важливі. Таке звернення він залишив білим текстом на чорному тлі.

Водночас адресував він його одразу трьом політикам — президенту України Володимиру Зеленському, президенту Росії Володимиру Путіну і панi прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен.

Данський режисер неоднозначно висловився про передачу Україні винищувачів F-16 Фото: Скриншот

"До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, наче до вух закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі!". З найкращими побажаннями, Ларс", — ідеться в повідомленні.

Більше жодних коментарів від нього з цього приводу не прозвучало.

Ларс фон Трієр практично 40 років свого життя присвятив кінематографу. Серед одних із найпопулярніших робіт режисера такі фільми: "Німфоманка", "Меланхолія", "Дім, який побудував Джек".

Візит Зеленського до Данії: що відомо

20 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена з робочим візитом, який стосувався початку навчання пілотів ЗСУ на західних винищувачах.

Разом із панi прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен він відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Данії Fighter Wing Skrydstrup та ознайомився з технічними особливостями винищувачів F-16. Глава держави зміг особисто побачити програму підготовки льотчиків.

Данський режисер неоднозначно висловився про передачу Україні винищувачів F-16 Фото: Офіс президента

Володимиру Зеленському також дали змогу посидіти всередині літака разом із панi прем'єр-міністром Данії, і в цей час фотографи зробили кілька їхніх спільних знімків, на які й відреагував режисер Ларс фон Трієр.

Публікація данського режисера про постачання F-16: реакція України

На момент публікації матеріалу українська сторона ніяк не відреагувала на звернення режисера з Данії Ларса фон Трієра.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський оголосив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16. Того самого дня стало відомо про намір Данії передати Україні ще 19 літаків F-16. Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати ЗСУ під Новий рік.