Накануне гибели Пригожина в самолет заходили посторонние люди, — росСМИ (фото)

По информации медиа, посторонние хотели приобрести джет "повара Путина" и настаивали на личном осмотре в день авиакатастрофы. Представительница ЧВК проинформировала потенциальных покупателей о дате вылета за несколько дней до ЧП.

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В самолет, на котором предварительно разбился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, накануне заходили посторонние, желающие приобрести джет. Об этом сообщают российские медиа 24 августа.

Отмечается, что борт был выставлен на продажу за 5 миллионов евро. В день предварительной гибели главы частного формирования внутри самолета было снято видео, где показали как именно все обустроено внутри.

Поделились новые подробности о самолете главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ Поделились новые подробности о самолете главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ

"Двое потенциальных покупателей изъявили желание осмотреть самолет именно в тот день, когда на нем должен был лететь Пригожин", — говорится в сообщении.

Российским медиа удалось узнать личности тех самых таинственных покупаетелей частного джета главы ЧВК "Вагнер", которые решили "осмотреть" его в день трагедии.

Первыми потенциальными владельцами оказались представители авиакомпании "Русджет". В Шереметьево приехала на осмотр председательница совета директоров компании Александра Юлина и технический директор Сергей Клокотов.

Поделились новые подробности о самолете главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ Поделились новые подробности о самолете главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ

Для того, чтобы они смогли пройти в охраняемую зону, покупателей заявили как пассажиров рейса.

"Они приехали в Шереметьево на Мерседесе и прошли рамки металлоискателей внутри. У техника с собой был только телефон, а у женщины сумочка. Осмотрев снаружи и изнутри самолет (примерно с 9.30 до 10.30 утра) они спокойно покинули воздушную гавань. Вскоре в самолет зашли Пригожин, Уткин и др. В воздухе произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что менеджер Евгения Пригожина поделилась с посторонними датой и временем вылета самолета. Произошло это всего за несколько дней до того, как он разбился в воздухе над Тверской областью. Была опубликована переписка.

Поделились новые подробности о самолете главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ Поделились новые подробности о самолете главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ

"Зная это покупатели попали внутрь самолет день в день с вылетом Евгения Пригожина, минуя все предосторожности", — подытожили российские медиа.

Напомним, 25 августа сообщалось, что в Пентагоне высказались о крушении самолета Пригожина. В американском оборонном ведомстве заявили, что у них нет информации, которая бы подтвердила удар по самолету Евгения Пригожина ракетой класса "земля-воздух".