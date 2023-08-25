В День Независимости оккупационный суд отправил трех активистов в Крыму в СИЗО (фото)

По данным юристов, Ремзи Ниметулаеву и Руслану Асанову были предъявлены обвинения в "организации деятельности террористической организации", в то время как Аметхану Умерову было предъявлено обвинение в "участии в деятельности террористической организации".

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Вечером 24 августа Киевский суд в Бахчисарае, контролируемый Российской Федерацией, решением направил в следственный изолятор (СИЗО) на два месяца трех крымских татар – Руслана Асанова, Аметхана Умерова и Ремзи Ниметулаева. Ранее, накануне, у этих лиц проходили обыски. Об этом сообщили адвокаты активистов Крымской солидарности.

Согласно информации, предоставленной адвокатами, Ремзи Ниметулаеву и Руслану Асанову были предъявлены обвинения в "организации деятельности террористической организации", в то время как Аметхану Умерову было предъявлено обвинение в "участии в деятельности террористической организации". Важно отметить, что сами активисты отрицают свою вину.

Кроме того, 25 августа российский суд в Крыму должен избрать меру пресечения еще трем задержанным накануне активистам — Сейдамету Мустафаеву, Эльдару Якубову и Абдулмеджиту Сейтумерову.

"Из тех материалов, которые сотрудники ФСБ предоставили в суд, видно, что в течение нескольких лет [силовики] прослушивали домовладения крымских татар, где записали якобы какие-то встречи. [Для возбуждения дела использовались] показания двух скрытых свидетелей, которые говорят о том, что они якобы посещали какие-то конспиративные встречи", — отметил адвокат Эдема Семедляева.

Напомним, что согласно решению Южного окружного военного суда в городе Ростов-на-Дону, граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун были приговорены к 23 и 24 годам лишения свободы соответственно по делу о "покушении" на назначенного Россией вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка.