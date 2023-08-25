"Продолжаем хлопково-бархатный сезон": Гуменюк прокомментировала ночную атаку БПЛА на Крым

По словам спикера Сил обороны Юга, атаки на полуостров будут только учащаться, ведь Украина нацелена на его освобождение.

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Вооруженные силы Украины проводят анализ деятельности российской противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она не подтвердила и не опровергла количество летевших в Крым беспилотников, однако добавила, что "такое сезонное цветение будет усиливаться".

"Мы работаем и продолжаем мощный, развернутый хлопково-бархатный уже сезон. Конечно, хлопок цветет, и его много, семена несет. Крымский ветер достаточно мощный, и он нам по пути. Эти атаки больше направлены сейчас на понимание тех, кто находится на временно оккупированной территории, для самоопределения для тех, кто еще не выехал, а должен был бы", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что соответственно такое "сезонное цветение" будет время от времени усиливаться.

"То, что они способны обеспечивать защиту, они пытаются убедить своих. Мы тем временем, реагируя на их работу, делаем вывод, где они, сколько и как им противодействовать. Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы длительное время. Это означает лишь одно, что, скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система противовоздушной обороны у них еще достаточно мощная, но мы имеем определенные лайфхаки для того, чтобы ее обходить", — рассказала Гуменюк.

Напомним, что возле мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму утром 24 августа было шумно. В частности, местные жители слышали взрывы. Также есть информация о бое с участием морских судов и авиации. Бойцы ГУР устроили ночной переполох россиянам и затем вернулись на базу.

Журналист Юрий Бутусов 24 августа заявил, что установку С-400 и радар "Подлет" ВС РФ в Крыму уничтожили с помощью "Нептуна". По его словам, ракета была запрограммирована на специальный маршрут и характеристики полета, которые позволили ей обойти российские системы наблюдения.