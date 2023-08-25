"Восстанет из мертвых через пару дней": появилась теория, что Пригожин на самом деле жив, — СМИ

Вожака "вагнеровцев" уже объявляли мертвым в 2019 году, когда он тоже "погиб" в авиакатастрофе. Тогда Евгений Пригожин опроверг собственную смерть через три дня. Аналитик Кейр Джайлс призвал не удивляться, если история повторится.

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Глава российской ЧВК "Вагнер" уже однажды инсценировал свою смерть, поэтому может оказаться живым и вскоре записать второе видеообращение из Африки. До сих пор официально не подтверждено, что он был среди 10 погибших в результате падения самолета в Тверской области. Об этом говорится в материале таблоида Daily Mail, опубликованном 24 августа.

23 августа в России разбился самолет, который принадлежал Пригожину. Все члены экипажа и пассажиры погибли. В СМИ со ссылкой на источники и в Росавиации подтверждали, что вожак наемников был на борту. Однако в его смерть верят не все.

По одной из версий, Пригожин уже второй раз инсценировал свою смерть. Журналисты подчеркивают, что официальных подтверждений его гибели до сих пор нет даже несмотря на открытый конфликт с президентом Владимиром Путиным после неудачной попытки мятежа.

Если Пригожин все же жив, "восставать из мертвых" он будет уже не впервые. В прошлый раз с момента "смерти" до публичного появления прошли три дня. Тогда в Конго разбился военный самолет Ан-27. Авиакатастрофа произошла в 2019 году, и руководителя "Вагнера" объявили погибшим. Впоследствии "пассажир обреченного разбиться судна" оказался живым.

Представитель аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс подчеркнул, что несколько человек якобы меняли свое имя на Пригожина, чтобы скрыть собственные путешествия и защититься от убийства.

"Не удивляйтесь, если вскоре он появится в новом видео из Африки", — призвал аналитик.

Также в таблоиде подкрепляют теорию тем, что вероятно погибшие в результате авиакатастрофы Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин шутили о своей смерти. В частности, они говорили, что смерть — это не конец и "все мы пойдем в ад".

Журналисты намекнули, что Следственный комитет РФ не просто так подтвердил гибель 10 человек после завершения поисковой операции, но не упомянул о главаре ЧВК.

Интерес к этой версии усиливают и перелеты второго самолета, связанного с Пригожиным. После авиакатастрофы он кружил над Москвой, после чего улетел за границу. В некоторых медиа информировали, что бизнесмен имел привычку для безопасности регистрироваться на один рейс, но лететь другим.

Напомним, второй борт Евгения Пригожина — Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" 24 августа полетел из Москвы в Азербайджан. Он приземлился в Баку. Кто находился в самолете, не сообщалось.

Вечером 23 августа, когда в РФ упал самолет Пригожина, россияне сформировали несколько версий о причинах авиакатастрофы. По одной из них, воздушное судно было сбито российской ПВО.