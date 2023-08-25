"Западу переживать не надо": Лукашенко высказался о предстоящих военных учениях стран ОДКБ

Президент Александр Лукашенко заверил, что учения ОДКБ, которые пройдут на территории Беларуси никому из соседних стран не угрожают.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 августа, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что западным странам не стоит переживать по поводу предстоящих военных учений стран ОДКБ на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, его страна предупредила соседей о том, что учения стартуют 1 сентября.

Отвечая на вопрос, нужно ли Западу рассматривать эти учения как какой-то особый сигнал, Александр Лукашенко заявил: "Да нет. Я, честно говоря, даже в детали не вникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, — там нет такой боевой составляющей".

Глава РБ рассказал, что в учениях примут участие небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ. Они будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее.

Также, он предполагает, что тему учений ОДКБ будут использовать и обвинять Беларусь в каком-то злом умысле.

"Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу… Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", — заверил Лукашенко.

Что такое ОДКБ?

Договор о коллективной безопасности (ОДКБ), реже "Ташкентский пакт", "Ташкентский договор" — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств.

15 мая 1992 года Договор был подписан главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал 9 членов, в настоящий момент — 6.

Напомним, 25 августа Лукашенко заявил, что "Вагнер" продолжит жить в Беларуси. Белорусский политик уточнил, что ядро "вагнеровцев" остается на территории Беларуси, а держать остальную часть бойцов нет никакой необходимости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не верит в причастность президента РФ Владимира Путина к гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, он никогда не гарантировал безопасность Пригожину.