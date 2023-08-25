"Заходу переживати не треба": Лукашенко висловився про майбутні військові навчання країн ОДКБ

Президент Олександр Лукашенко запевнив, що навчання ОДКБ, які пройдуть на території Білорусі, нікому із сусідніх країн не загрожують.

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Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко 25 серпня, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що західним країнам не варто переживати з приводу майбутніх військових навчань країн ОДКБ на території Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, його країна попередила сусідів про те, що навчання стартують 1 вересня.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно Заходу розглядати ці навчання як якийсь особливий сигнал, Олександр Лукашенко заявив: "Та ні. Я, чесно кажучи, навіть у деталі не вникав цих навчань. Але в нинішній ситуації, щоб не нагнітати обстановку і ситуацію, — там немає такої бойової складової".

Глава РБ розповів, що в навчаннях візьмуть участь невеликі підрозділи деяких країн ОДКБ. Вони відпрацьовуватимуть переважно штабні питання, тактику і стратегію на майбутнє.

Також, він припускає, що тему навчань ОДКБ використовуватимуть і звинувачуватимуть Білорусь у якомусь злому намірі.

"Ось, там Путін із Лукашенком знову в Білорусі чогось замислили і мало не готують наступ на ту саму нещасну Польщу... Нічого подібного. Ніякого наступу. Ми відпрацьовуємо звичайні питання, які були давно сплановані. Тому і вам, і їм переживати за це не треба", — запевнив Лукашенко.

Що таке ОДКБ?

Договір про колективну безпеку(ОДКБ), рідше "Ташкентський пакт", "Ташкентський договір" — регіональна міжнародна організація в галузі колективної безпеки за участю кількох пострадянських держав.

15 травня 1992 року Договір підписали глави Вірменії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану та Узбекистану. У 1993 році до ОДКБ приєдналися Азербайджан, Білорусь і Грузія. Згодом Азербайджан, Грузія та Узбекистан покинули лави організації. На момент набрання договором чинності в 1994 році ОДКБ налічував 9 членів, зараз — 6.

Нагадаємо, 25 серпня Лукашенко заявив, що "Вагнер" продовжить жити в Білорусі. Білоруський політик уточнив, що ядро "вагнерівців" залишається на території Білорусі, а тримати іншу частину бійців немає жодної необхідності.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у причетність президента РФ Володимира Путіна до загибелі керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, він ніколи не гарантував безпеку Пригожину.