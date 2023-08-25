Сюрпризов будет больше: в СБУ рассказали об ударе в глубоком тылу ВС РФ в Крыму (карта)

Во время ночной атаки украинские дроны легко прошли сквозь системы защиты ВС РФ. СБУ обещает, что аналогичных "сюрпризов" для оккупантов будет больше.

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В ночь с 24 на 25 августа украинские Силы обороны провели тайную операцию во временно оккупированном Крыму. В СБУ рассказали, что враг был не готов к массовой атаке дронов в своем тылу. Об этом пишет портал"РБК-Украина".

В статье приводят информацию, полученную от анонимного источника в СБУ. Источник подтвердил массированную атаку дронов. Дроны поразили цели в районе села Красновка под Симферополем. Количество дронов пока осталось тайной.

Благодаря ударам беспилотников погибла живая сила противника: "точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых", — отметил собеседник портала. Также удалось обезвредить военную технику и склады с боеприпасами.

В ночной спецоперации была особенность, которую отметил военнослужащий. По его словам, для россиян атака была полностью неожиданна, поскольку дроны обошли все системы защиты. Также он прогнозирует, что в будущем таких сюрпризов будет еще больше.

Портал опубликовал карту, на которой обозначен объект, атакованный дронами. Возможно, речь идет о месте дислокации 126 гвардейской бригады береговой охраны ВСУ РФ — о ней рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Фокус публиковал комментарий Юсова — он пояснил, что к массированной атаке нескольких десятков беспилотников причастна украинская разведка.

Село Красновка в Симферопольском районе Крыма — РБК-Украина Фото: РБК-Украина

Взрывы в Крыму 25 августа: что известно

О чрезвычайных событиях, которые произошли неподалеку от Симферополя, рассказали представители российской власти — Минобороны РФ и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По их словам, 42 дрона атаковали в направлении села Перевального. Все дроны якобы обезвредили силами ПВО и с помощью РЭБ.

Именно возле Перевального, как свидетельствует карта военных объектов, расположена военная база 126 бригады ВС РФ.

База 126 бригады ВС РФ в Крыму (возле Перевального) — "Радио Свобода" Фото: Радіо Свобода

Расстояние от базы 126 бригады возле Перевального до Красновки — около 12 км. Как следует из комментариев СБУ и ГУР Минобороны, ведомства провели в Крыму совместную спецоперацию.

Красновка и Перевальное — на карте Крыма — Google maps Фото: Google maps

Напоминаем, накануне, 24 августа, стало известно о спецоперации ГУР Минобороны у мыса Тарханкут. В частности, удалось уничтожить около трех десятков человек живой силы и несколько российских катеров. Также украинские разведчики опубликовали видео с кадрами уничтожения ЗРК С-400 "Триумф", который высадили в воздух сутками ранее, в ночь на 23 августа.