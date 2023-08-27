Снимала видео для партии Путина: на работу в бар Харькова устроилась коллаборантка из Купянска

Анна Евсюкова спустя почти год после освобождения ее родного города отправилась в облцентр, где работала официанткой. Посетители узнали ее и в соцсетях поднялась волна возмущения.

Related video

В одном из харьковских заведений заметили девушку, которая еще год назад сотрудничала с россиянами в оккупированном на тот момент Купянске. В пивоварне "Старгород" она работала официанткой. Кадры с ней начали публиковать местные Telegram-каналы.

Речь идет о девушке по имени Анна Евсюкова. Еще год назад в оккупированном Купянске она снималась в роликах для партии Владимира Путина "Единая Россия", в которых якобы помогала местному населению гуманитарной помощью.

Вместе с другими коллаборантами они фасовали продукты, которые после этого якобы отправлялись к проживающим в Купянске гражданам. Более того, Анна руководила этим процессом, о чем лично рассказывала.

В Харькове заметили девушку, которая год назад сотрудничала с оккупантами Фото: Скриншот В Харькове заметили девушку, которая год назад сотрудничала с оккупантами Фото: Скриншот

Уже осенью Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт и российским оккупантам пришлось оттуда бежать. Судя по всему, девушка по имени Анна осталась на территории, которая подконтрольна Украине.

В городе Харьков есть пивоварня с рестораном под названием "Старгород", где накануне украинцы и узнали коллаборантку. Она там работала официанткой.

В Харькове заметили девушку, которая год назад сотрудничала с оккупантами Фото: Telegram

Начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев в своем Telegram-канале также отреагировал на эту новость. Он отметил, что девушка не просто сотрудничала с противником, но и снималась в постановочных роликах.

"Возможно, вы спросите, а что ей нужно было делать в оккупации? По меньшей мере, не сотрудничать с оккупантами! Как это делали и делают сотни тысяч украинцев, у кого не получилось уехать, которые, несмотря на угрозу жизни, помогают Украине", — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года девушку уже задерживали украинские спецслужбы и провели с ней беседу, но спустя практически год она не несет ответственности за случившееся.

Пресс-служба заведения "Старгород" уже отреагировала на скандал, который распространился по сети. Девушку сразу же уволили, больше она не работает у них официанткой.

В Харькове заметили девушку, которая год назад сотрудничала с оккупантами Фото: Instagram

Напомним, 16 июля сообщалось, что Украина думает над головоломкой, как быть с коллаборантами в Крыму. По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, в черном списке после деоккупации может оказаться примерно 10 тысяч человек, подозреваемых в коллаборационизме. При этом тех, кто стал жертвой оккупации РФ, наказывать не будут.