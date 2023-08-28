Токмак станет следующей большой битвой: Новопрокоповку ВСУ освободят за несколько дней, — эксперт

По словам профессора Майкла Кларка, ВС РФ контратакуют и, судя по всему, "выставляют все на витрину" — резерва у них не так и много.

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Британский военный аналитик Майкл Кларк рассказал, где могут проходить следующие крупные сражения после освобождения ВСУ Работино, который расположен на возвышенности и был значительно укреплен россиянами. Отсюда можно видеть остальную часть равнины, а город Токмак находится в 24 км от Работино. Об этом сообщает Sky News.

Токмак — следующая крупная цель ВСУ, которая станет "большой битвой", считает Кларк.

После напряженных боев ВСУ начинают продвигаться в сторону Новопрокоповки. После этого украинские силы попытаются взять под свой контроль Очеретоватое.

"Россияне попытаются отступить в сам Токмак, где будет следующая большая битва", — пояснил эксперт.

"Если украинцы смогут добиться успеха, то наберут ход, но если застрянут в Токмаке на две-три недели, тогда может быть совсем другая история", — объяснил эксперт.

Фото: DeepState | Контрнаступление ВСУ в районе Работино

На возвращение Работино ушло около 10 дней, но для освобождения Новопрокоповки может понадобиться только несколько дней.

"Украинцы сейчас движутся быстрее. Прежде они продвигались медленнее, потому что приходилось выходить из машин и брать окоп за окопом с россиянами, вооруженными гранатами, РПГ и прочим", — отметил эксперт.

Он добавил, что ВС РФ контратакуют и, судя по всему, "выставляют все на витрину" — скорее всего, у них не так много резерва.

Напомним, что премьер-министр Чехии Петр Фиала дал прогноз относительно войне в Украине и заявил об угрозе тупика.

Также сообщалось, что на Западе не хватает квалифицированных переводчиков для обучения бойцов ВСУ. Об этом говорится в публикации The Financial Times.