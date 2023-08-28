Путин впервые спустя более чем год выедет за пределы России, — Кремль

По словам Дмитрия Пескова, заранее подробности визитов и того, куда именно собирается поехать президент РФ, сообщаться не будут.

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После того, как в начале года из-за опасений ареста президент РФ Владимир Путин был вынужден отказаться от зарубежных поездок, теперь он вновь планирует визиты в другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Осенью у Путина планируются международные поездки, но заранее их анонсировать Кремль не будет", — говорится в публикации.

До этого российский президент избегал выезжать за пределы РФ, поскольку его могли арестовать из-за обвинений в военных преступлениях, которые предъявляет Международный уголовный суд (МУС) за депортацию детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Путинский пресс-секретарь не сообщил подробностей о том, когда и куда именно собирается поехать Путин.

По его словам, заранее об этом не хотят объявлять по понятным причинам.

Есть вероятность того, что Путин решит поехать в Турцию, т.к. Песков подтвердил, что глава Кремля и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган запланировали встречу.

По данным западных СМИ, Эрдоган планирует встретиться с Путиным на территории РФ 8 сентября, чтобы обсудить зерновую сделку.

Напомним, что, по данным ISW за 24 августа, Путин убил Пригожина без последствий, однако гибель Дмитрия Уткина породит новые конфликты.

Также сообщалось, что в странах Запада хотят сохранить возможность для переговоров с Путиным. Об этом заявил юрист-международник Андрей Яковлев.