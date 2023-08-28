Мировые лидеры стремятся оставить возможность для переговоров с Путиным, — юрист-международник

По словам адвоката Андрея Яковлева, вся политическая верхушка Кремля имеет иммунитет от судебного преследования и такой позиции придерживаются все страны ООН, среди которых и США. Это оставляет возможность для будущих переговоров.

Related video

Если бы президента РФ назвали преступником и начали заочно его судить, тогда бы с ним невозможно было вести переговоры. Об этом в комментарии Фокусу рассказал адвокат, управляющий партнер в АО "Амбрела" Андрей Яковлев.

Дело в том, что у главы Кремля, как и любого президента другого государства есть специальный иммунитет от судебного преследования на время пребывания в должности. И такая общая позиция государств-членов ООН остается неизменной

Политически это означает, что Владимир Путин считается легитимным руководителем, как и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава МИД Сергей Лавров, на которых также распространяется иммунитет.

И мир, а прежде всего США, предпочитают оставлять их легитимными для начала дальнейших переговоров, в том числе и о мире в Украине.

"Если Путина назвать преступником и слишком быстро осудить заочно, то переговоры вести с ним будет невозможно", — отмечает Андрей Яковлев.

Он не исключает вариант, что в истории о создании трибунала по агрессии, на котором настаивает Украина с начала полномасштабного вторжения, речь идет не столько о правосудии, а сколько о методе давления на Путина. Мол, в обмен на то, чтобы его не назвали международным преступником, тот должен прекратить агрессию.

В то же время Яковлев отмечает, что в Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина по обвинению в причастности к незаконной депортации украинских детей в Россию, иммунитеты не действуют. Если Путин появится в одной из 123 стран-участниц Римского статута, его должны там арестовать. И в Москве об этом знают. Именно поэтому Владимир Путин не смог поехать на саммит БРИКС в Южную Африку.

Яковлев говорит, что сложно понять, почему украинская власть решила остановиться на преступлении в виде агрессии, ведь существуют более понятные и очевидные пути доказательства вины высшего руководства РФ в Международном уголовном суде. И этот процесс уже запущен — ордер на арест Путина выдан.

Напомним, ранее медиа писали, что трибунал для России, вероятно, не состоится в том виде, как планировала Украина. В США думают, что Украине не хватит поддержки в ООН для создания трибунала по агрессии.

Больше читайте в материале Фокуса: "Трибунал для Путина. Почему приговор президенту РФ сделает невозможными переговоры о мире с ним".