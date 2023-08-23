Трибунал для России: почему идею Киева не оценили на Западе и каким он вероятно будет, — СМИ

Украина предлагала создать отдельную инстанцию для осуждения страны-агрессора, но модель не была воспринята партнерами положительно. В конце концов правительства пришли к компромиссу, но "трибуналом над Путиным" его назвать будет невозможно.

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В переговорах между Украиной и Западом относительно специального трибунала для виновников российской агрессии произошел переломный момент. Об этом говорится в колонке редактора издания "Европейская правда" Сергея Сидоренко.

В материале говорится, что партнеры жестко блокировали классический международный трибунал, и в Киеве решили пойти на определенные уступки. В частности, речь идет о создании "гибридного" суда.

По данным СМИ, Украина работает над созданием трибунала по преступлению агрессии уже почти полтора года. То есть работа началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"Формально захватническая война признается международным преступлением, но не предусмотрено никакого наказания. Точнее, можно наказывать за агрессию только те государства, которые отдельно ратифицировали договор о своей ответственности за такие действия. Россия этого, конечно же, не сделала, рассчитывая, что сможет совершать агрессию безнаказанно", — отметил Сидоренко.

Украинское Министерство иностранных дел предлагало партнерам создать трибунал, который вошел бы в историю международного права. Замысел заключался в том, чтобы Генассамблея ООН приняла создание отдельной институции для расследования только одного преступления. Это позволило бы обойти вето в Совете безопасности ООН.

"Эта модель была действительно красивой, но не имела шансов на жизнь", — подчеркнул редактор.

Он объяснил, что мировые лидеры на самом деле не заинтересованы в том, чтобы наказать члена Совбеза ООН. Кроме того, в нескольких странах чиновники боятся позже стать подсудимыми "по российской схеме", ведь также проводят вооруженные операции за рубежом.

Как будет выглядеть вероятный трибунал?

По данным "Европейской правды", спецтрибунал по преступлению агрессии со стороны России создадут в Гааге, и действовать он будет по законам Нидерландов. К работе в нем будут привлечены украинские судьи.

"Для украинской стороны важно, чтобы после того, как "гаагский трибунал" будет создан, он получил "благословение" со стороны Генассамблеи ООН, одобрение его действия отдельным решением. И если, скажем, 100 государств поддержат работу такого суда и его задачи, то этот орган де-факто станет международным", — отметил Сидоренко.

Однако редактор призвал признать, что физически президент страны-агрессора Владимир Путин на скамье подсудимых не окажется, ведь государство его не выдаст. Кроме того, в США категорически против осуждения лидера во время его правления.

"Наши дипломаты слышат намеки и прямые высказывания, что, мол, надо снизить накал и осознать, что суд над Путиным можно будет начать только на следующий день после того, как он уйдет с должности", — говорится в материале.

Кроме Путина "иммунитетом" наделены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров.

Сидоренко отметил, что диалог пока не завершен и решение еще не принято.

"Но надо констатировать, что в случае, если перед нами стоит задача собрать максимум голосов в Генассамблее ООН, уступки с украинской стороны не исключены. Главное — сбалансировать их такими деталями, которые обеспечат эффективность специализированного трибунала в Гааге", — подытожил он.

Напомним, генеральный прокурор Андрей Костин заявлял, что Украина разработала две модели спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности. Он также отмечал, что осуждение Владимира Путина будет сложнее из-за наличия у политика иммунитета.

14 августа представитель Госдепа США Бет ван Скаак объяснила, что Вашингтон не поддерживает идею Украины создать спецтрибунал по двум причинам. По ее словам, до сих пор неизвестно, имеет ли Генассамблея ООН полномочия создавать суд. Кроме того, по прогнозам американцев, Киеву может не хватить голосов для реализации своей идеи.