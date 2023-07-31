Украина с западными партнерами обсуждает две модели спецтрибунала для РФ, — генпрокурор

Первая модель предусматривает международный договор с отдельными странами, а вторая модель построена на соглашении между Украиной и генеральным секретарем ООН.

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Сейчас украинская власть разработала две модели спецтрибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине, а также уже ведется обсуждение по их реализации с западными партнерами. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, обсуждение еще на стадии дискуссии, однако по сравнению с прошлым годом, когда Запад сомневался в необходимости трибунала, даже обсуждение отдельных форматов можно считать значительным прогрессом.

"Есть две модели. Первая предусматривает международный договор. Она проста с точки зрения того, что на уровне международного права страны, подписавшие такой договор, могут применить любую практику, которая существовала до того, начиная с Нюрнберга. Проблема такого международного договора касается наличия политической воли в тех странах, которые поддерживают идею трибунала. Если применять модель Спецтрибунала, построенную на международном договоре, то она предусматривает необходимость ратификации в парламентах этих стран. То есть, можно подписать договор с исполнительной властью страны, но законодательная власть должна его подтвердить", — рассказал Костин.

Генеральный прокурор рассказал, что вторая модель построена на соглашении между генеральным секретарем ООН и Украиной, но для этого она должна быть поддержана в Совбезе ООН.

"Из-за позиции определенных стран решение о создании Спецтрибунала может не пройти. Поэтому сейчас у нас обсуждаются два варианта — это международный трибунал, созданный на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН, а другое предложение — об интернационализированном трибунале, который предусматривает в его составе украинских и иностранных судей, которые будут действовать на базе украинского права", — подчеркнул он.

Костин также отметил, что привлечение к ответственности за военные преступления президента РФ Владимира Путина может быть гораздо сложнее.

"Он имеет иммунитет. То есть, есть две базовые позиции, работая с которыми, думаю, мы найдем результат. Заочное осуждение возможно. В этом и отличие Спецтрибунала от МУС. Последний не может судить заочно. А трибунал — может. Украинский народ не должен долго ждать", — отметил генпрокурор Украины.

Ранее Фокус сообщал, что 26 июля, президент США Джозеф Байден отдал указ правительству Соединенных штатов Америки с поручением предоставить в Международный уголовный суд в Гааге материалы, свидетельствующие о военных преступлениях российской армии на территории Украины.

Напомним, 21 июля стало известно, что правительство Южно-Африканской Республики официально обратилось в Международный уголовный суд за ордером на арест президента России Владимира Путина в случае, если глава Кремля прибудет в страну.