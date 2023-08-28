Тайная встреча и бутылка любимого виски Залужного: "натовский связной" помог перенести усилия ВСУ на Запорожье

По данным журналистов, по итогам секретной дискуссии на границе с Польшей стратегия Украины применительно к наступлению изменилась. Новые атаки идут в направлении Токмака, важного этапа на пути к Азовскому побережью.

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11 дней назад высокопоставленные представители военного руководства НАТО встретились в секретном месте на границе Украины и Польши с главнокомандующим украинской армии генералом Валерием Залужным. В кулуарах встречу назвали "военным советом". Это не был рядовой обмен мнениями: обсуждалось медленное контрнаступление Сил обороны, планы ведения боевых действий на зиму и долгосрочная стратегия. Об этом сообщает The Guardian.

Великобританию на этой встрече представлял адмирал сэр Тони Радакин, которого в последнее время и в Вашингтоне, и в Киеве называют важным действующим лицом в том, что касается западной помощи Украине в противостояниями российскому вторжению.

Встрече на границе предшествовал визит Радакина в Киев. Он около 45 минут беседовал с президентом Владимиром Зеленским, а за несколько дней до того Марк Милли призывал Залужного сосредоточить контрнаступление на одном конкретном участке фронта, такой же совет давал и Радакин во время онлайн-конференции 10 августа, как отметили журналисты "Нью-Йорк Таймс".

Фото, сделанное во время дискуссии на границе, говорит о теплых взаимоотношениях. Радакин, уже по традиции, привез с собой бутылку Glenmorangie — любимого виски Залужного.

По словам Алексея Данилова, Залужный сказал ему после той встречи, что это "наш парень", хотя сам Данилов предпочел более мачистский комплимент — "стальные яйца" (balls of steel).

Британские источники были не слишком откровенны после той встречи, но в других западных странах отмечают, что Запад изменил свою стратегию по итогам тех переговоров.

"Думаю, можно видеть, что они сейчас сосредоточились на Запорожском фронте", — сказал один из инсайдеров. Новые атаки Украины идут в направлении Токмака — важного этапа на пути к Азовскому побережью, чтобы разрезать надвое группировки российских войск и тем самым разрушить сухопутный коридор с Крымом.

Тони Радакина поставил во главе Вооруженных сил Великобритании премьер-министр Борис Джонсон в октябре 2012 года. Он первый адмирал на этой должности за последние 20 лет.

На встрече с российским истеблишментом в феврале 2022 года, менее чем за две недели до начала полномасштабного вторжения в Украину Радакин беседовал с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, тот сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Радикин спросил, почему тогда на границе сосредоточено значительное количество сил. К дискуссии Герасимов готов не был и не смог сходу подобрать какое-либо правдоподобное объяснение.

Напомним, что Токмак, по мнению британского аналитика Майкла Кларка, станет следующей большой битвой, а Новопрокоповку, на пути к городу, ВСУ должны освободить за несколько дней.

Также сообщалось, что, по словам Кирилла Буданова, россияне прячут корабли Черноморского флота "за поворотом Крыма".