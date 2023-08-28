Таємна зустріч і пляшка улюбленогоа віскі Залужного: "натовський зв'язковий" допоміг перенести зусилля ЗСУ на Запоріжжя

За даними журналістів, за підсумками секретної дискусії на кордоні з Польщею стратегія України щодо наступу змінилася. Нові атаки йдуть у напрямку Токмака, важливого етапу на шляху до Азовського узбережжя.

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11 днів тому високопоставлені представники військового керівництва НАТО зустрілися в секретному місці на кордоні України та Польщі з головнокомандувачем української армії генералом Валерієм Залужним. У кулуарах зустріч назвали "військовою радою". Це не був пересічний обмін думками: обговорювали повільний контрнаступ Сил оборони, плани ведення бойових дій на зиму й довгострокову стратегію. Про це повідомляє The Guardian.

Велику Британію на цій зустрічі представляв адмірал сер Тоні Радакін, якого останнім часом і у Вашингтоні, і в Києві називають важливою дійовою особою в тому, що стосується західної допомоги Україні у протистояннями російському вторгненню.

Зустрічі на кордоні передував візит Радакіна до Києва. Він близько 45 хвилин розмовляв із президентом Володимиром Зеленським, а за кілька днів до того Марк Міллі закликав Залужного зосередити контрнаступ на одній конкретній ділянці фронту, таку саму пораду давав і Радакін під час онлайн-конференції 10 серпня, як зазначили журналісти "Нью-Йорк Таймс".

Фото, зроблене під час дискусії на кордоні, свідчить про теплі взаємини. Радакін, уже за традицією, привіз із собою пляшку Glenmorangie — улюбленого віскі Залужного.

За словами Олексія Данилова, Залужний сказав йому після тієї зустрічі, що це "наш хлопець", хоча сам Данилов віддав перевагу більш мачистському компліменту — "сталеві яйця" (balls of steel).

Британські джерела були не надто відверті після тієї зустрічі, але в інших західних країнах зазначають, що Захід змінив свою стратегію за підсумками тих переговорів.

"Думаю, можна бачити, що вони зараз зосередилися на Запорізькому фронті", — сказав один із інсайдерів. Нові атаки України йдуть у напрямку Токмака — важливого етапу на шляху до Азовського узбережжя, щоб розрізати навпіл угруповання російських військ і тим самим зруйнувати сухопутний коридор із Кримом.

Тоні Радакіна поставив на чолі Збройних сил Великої Британії прем'єр-міністр Борис Джонсон у жовтні 2012 року. Він перший адмірал на цій посаді за останні 20 років.

На зустрічі з російським істеблішментом у лютому 2022 року, менш ніж за два тижні до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Радікін розмовляв із начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, той сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Радікін запитав, чому тоді на кордоні зосереджена значна кількість сил. До дискусії Герасимов готовий не був і не зміг одразу підібрати якесь правдоподібне пояснення.

Нагадаємо, що Токмак, на думку британського аналітика Майкла Кларка, стане наступною великою битвою, а Новопрокопівку, на шляху до міста, ЗСУ мають звільнити за кілька днів.

Також повідомлялося, що, за словами Кирила Буданова, росіяни ховають кораблі Чорноморського флоту "за поворотом Криму".