Атаки дронов на Москву: российским пилотам стало сложнее летать над столицей РФ, – росСМИ

Сообщается, что с мая как минимум половина Московской области и Москва были в красной зоне по качеству сигнала GPS. Пролетая над ней более 10% самолетов за сутки сообщили о сбоях в работе навигационного оборудования.

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Российским пилотам малой авиации стало сложнее летать вокруг Москвы из-за атак дронов. Так, в регионе сейчас глушат сигнал GPS. Об этом сообщил президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов изданию "РБК".

По его словам, у самолета, который летит на высотах около 500 метров пропадает навигация. Поэтому пилот не знает, куда он должен лететь.

"Иногда можно сманеврировать высотой, уйти на нижние высоты, как мы говорим, "по елкам передвигаться", но это тоже небезопасно", — рассказал Минигулов.

Он отметил, что сейчас авиационному сообществу РФ приходится искать новые технические решения, чтобы пилоты могли ориентироваться по вышкам сотовой связи или использовать другие способы.

Издание отметило, что с мая как минимум половина Московской области и Москва были в красной зоне по качеству сигнала GPS. Небольшая часть — в желтой зоне, и лишь некоторые населенные пункты в зеленой.

Сообщается, что красная зона – та, пролетая над которой более 10% самолетов за сутки сообщили о сбоях в работе навигационного оборудования, желтым — от 2 до 10%, зеленым — менее 2%.

Напомним, что 28 августа власти Москвы пожаловались на новую атаку БПЛА. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, беспилотник был уничтожен на подлете к Москве и упал в соседних Люберцах. Минобороны РФ традиционно обвинило Украину в "теракте".

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал справедливыми атаки БПЛА на Москву. Он заявил, что украинцы уже полтора года регулярно находятся в укрытиях и бомбоубежищах, а россияне в это время сидят в уютных квартирах в городе, где и было принято решение о начале полномасштабной войны.