В новом учебном году НВП в крымских школах будут преподавать только старшеклассникам как внеурочный предмет, но "депутат" Сергей Тарасов считает, что он нужен для всех возрастов и в обязательном порядке.

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В школах на территории оккупированного Крыма могут ввести курс начальной военной подготовки (НВП) для всех учащихся. О необходимости такой меры высказался "депутат Государственного совета Крыма" Сергей Тарасов, сообщили 29 августа российские пропагандисты.

Бывший участник войны в Афганистане считает, что курсы НВП, которые во времена СССР были частью школьной программы для старших классов, должны преподаваться ученикам всех возрастов и в обязательном порядке.

"Это еще и вопрос правильного патриотического воспитания, появление чувства долга", — подчеркнул Тарасов.

По его словам, в ходе занятий ученики должны научиться мерам защиты во время применения оружия массового поражения, оказанию первой медицинской помощи, знать устройство стрелкового оружия и иметь базовые навыки обращения с ним, участвовать в военных играх. Практически то же самое преподавали советским школьникам на уроках НВП.

"Подготовка была в комплексе, с ней наряду проходили исторические моменты, связанные с нашей великой победой, плюс спортивные мероприятия, "Зарницы", — рассказал Тарасов.

По мнению "депутата", учить школьников должны профессиональные военные, офицеры с опытом участия в боевых действиях. При этом авторы публикации отметили, что в следующем учебном году начальную военную подготовку будут преподавать только старшеклассникам как внеурочный предмет.

Ранее сообщалось, что в США украинские военнослужащие получили адекватную, но не идеальную подготовку. Согласно информации Пентагона вместо обучения артиллеристов в течение семи недель, украинские военные обучались шесть дней поэтому некоторые проблемы имели место.