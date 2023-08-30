"ВСУ 9 лет обстреливали Донбасс": в Киеве будут судить экс-преподавательницу КПИ

В столичной прокуратуре рассказали, что бывшая доцент отрицала оккупацию Донецкой области и считала Владимира Зеленского виновным в нападении ВС РФ. По данным СМИ, женщина работала в техническом университете КПИ.

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В Киеве предстанет перед судом бывшая преподавательница, которая оправдывала вооруженную агрессию России и отрицала захват украинских территорий. Об этом говорится в публикации пресс-службы Киевской городской прокуратуры от 30 августа.

По версии следствия, 62-летняя доцент кафедры выразила собственное видение во время дистанционных занятий в марте. Уроженка Беларуси обвиняла президента Владимира Зеленского в том, что он не подписал Минские соглашения. По ее мнению, это стало причиной полномасштабной войны в Украине.

Более того, преподавательница убеждена, что полномасштабное нападение ВС РФ было "ударом на опережение". Временную оккупацию Донецкой области она отрицала, обвиняя Украину в "обстрелах Донбасса" в течение 9 лет.

"В ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью", — подчеркнули в прокуратуре.

Обвинительный акт направили в Соломенский районный суд Киева, а сторонницу страны-агрессора уволили с работы.

Неназванный источник издания "Украинская правда" из правоохранительных органов рассказал, что речь идет об экс-работнице Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ).

Напомним, полиция Полтавской области возбудила дело против блогера, который оскорблял военного. Мужчина снимал, как унижал украинских бойцов и даже решился плюнуть в одного из них.

29 августа в СБУ рассказали, что киевский предприниматель продолжал поддерживать деятельность своих компаний в Москве и платить налоги РФ после полномасштабного вторжения. Теперь ему грозит заключение на 12 лет.