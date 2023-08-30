Нашли себе "живой щит": ВС РФ хотят замедлить контрнаступление ВСУ на юге, — Федоров (видео)

По словам мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, в мае российские войска выселили украинцев из 18 населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии фронта на юге. Теперь их возвращают.

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Российские войска собираются использовать мирных украинцев в качестве живого щита, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ. Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Михаил Федоров в эфире канала "Апостроф".

По его словам, еще в мае российские войска выселили украинцев из 18 населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии фронта на юге. Это было сделано якобы для защиты от обстрелов ВСУ.

Федоров отметил, что на протяжении трех месяцев оккупанты грабили их дома, и вот теперь украинцев решили вернуть. Такое решение принял глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Мэр Мелитополя заявил, что причина этого может быть лишь одна, а именно создание прикрытия для ВС РФ.

"Они хотят защитить себе и дать себе возможность немного дольше находиться в населенных пунктах Токмак, Волчанск, Васильевка и так далее. Именно поэтому они возвращают теперь наших жильцов. Цинизм… Мы всегда знали, что враг не думает о гражданском населении, не думает, как его защитить", — отметил Федоров.

Иван Федоров об украинцах на оккупированных территориях

Напомним, что немецкие журналисты сообщили, что армия Украины прорвала укрепления "линии Суровикина". Так, по словам военного аналитика Юлиана Репке, ВСУ продвинулись к селу Вербовое и на 2 км восточнее села Новопрокоповка в том же районе.

Также сообщалось, что августа ВСУ ликвидировали три группы российских солдат подряд в районе Бахмута. Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, ожидая бойцов ВС РФ. Противники появлялись один за другим, когда бежать было уже поздно.