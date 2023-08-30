Испугался атаки дронов: Шойгу потребовал круглосуточно производить ПВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также потребовал организовать "круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7".

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Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил перевести на круглосуточный режим работы предприятия концерна "Алмаз-Антей", крупнейшего в России производителя систем ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу посетил один из заводов концерна в Тульской области и "проверил ход выполнения государственного оборонного заказа".

Генеральный директор "Алмаз-Антея" Ян Новиков доложил Шойгу, что "потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы", а после увеличения рабочих смен "повысились" качество и скорость производства.

Шойгу, как сообщила пресс-служба Минобороны, показали цеха, где выпускаются радиолокационные системы, после чего министр провел совещание с участием руководства предприятия и высокопоставленных военных.

Глава Минобороны РФ поставил задачу нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также потребовал организовать "круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7", говорится в релизе Минобороны.

Что известно про завод "Алмаз-Антей"

Отметим, что "Алмаз-Антей" объединяет предприятия, выпускающие вооружения для ПВО и ПРО (противоракетной обороны). Например, концерн является разработчиком комплексов "Бук", С-300 "Фаворит", С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". Радиолокационные системы также используются в ПВО, в том числе для обнаружения беспилотников.

ПАТ "Научно-производственное объединение "Стрела" концерна "Алмаз-Антей" (м. Тула) Фото: Скриншот

Напомним, что в ночь на 30 августа стало известно, что в российском городе Пскове прогремели взрывы. Под ударом могла оказаться Черехинская военная база.

Впоследствии россияне заявили о масштабной атаке БПЛА. Взрывы зафиксировали на территории Московской, Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также рассказали, что атака дронов произошла и по Севастопольской бухте.