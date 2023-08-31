"Ударов будет много": у Зеленского предупредили о новых атаках БПЛА на РФ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал налет дронов на Псков, отметив, что со временем удары будут становиться все более эффективными.

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Атаки беспилотных летательных аппаратов по территории Российский Федерации будут продолжиться и их будет много. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 30 августа.

Михаил Подоляк отреагировал на ночную атаку БПЛА по аэродрому в российском Пскове. По его словам, из произошедшего можно сделать три вывода.

"Первое, ударов будет много. Второе, удары все более эффективны. Они четко понимают цели, которые ставят перед собой. И третье, эти удары в один момент вернут всю войну на территорию России", — сказал советник.

Михаил Подоляк об ударах БПЛА по РФ (10:22)

О ночном налете беспилотников на Псков Михаил Подоляк также высказался в социальной сети X (Twitter). Он отметил, что призывы избегать любых ударов по территории России "выглядят странно" и поощряют Кремль к продолжению агрессии.

По словам советника главы ОП, случай с крушением самолета Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин ориентирован исключительно на эскалацию и не станет выполнять никаких соглашений.

"Итак, пока Путин остается президентом, война будет продолжаться. Втягивая Россию все глубже и глубже в пучину хаоса", — заключил Михаил Подоляк

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. По словам местных жителей, в населенном пункте были слышны автоматные очереди.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на аэродроме в Пскове были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В сети сообщили о повреждениях стратегического бомбардировщика Ту-22, однако украинская разведка об этом не упоминала.

Также появились спутниковые снимки аэродрома в Пскове, на которых можно заметить поврежденные воздушные судна. На одном из кадров запечатлены два красных автомобиля, похожие на пожарные.