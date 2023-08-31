В Крыму прогремели взрывы: на аэродроме в Кировском слышна стрельба, — соцсети

Полигон, вблизи которого местные жители слышали взрывы, используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ. Это подразделение дислоцируется в оккупированной Феодосии.

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В оккупированном Крыму в районе Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском были слышны взрывы. Об этом сообщают в телеграм-канале "Крымский ветер".

"Об учениях "росвласть" не предупреждала, для утилизации рано", — говорится в сообщении.

Также пишут, что в этом районе была слышна стрельба.

Аэродром в Кировском ранее использовался для летных испытаний авиационных комплексов противолодочной обороны. После распада СССР на базе Центра был сформирован 168-й летно-испытательный комплекс воздушных сил Украины, там же базировалась пилотная группа "Украинские Соколы". 1 марта 2014 года аэродром был захвачен силами Черноморского флота РФ. Они разбили там все оборудование, чтобы там не могли сесть самолеты ВСУ.

Полигон ВС РФ "Старокрымский" расположен вблизи села Кринички (Кировский район АР Крым). По данным Центра журналистских расследований, он используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, который дислоцируется в оккупированной Феодосии с 1 декабря 2021 года.

Напомним, что 30 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе города Феодосия и поселка Приморский. Оккупационный глава Крыма Аксенов заявил, что якобы "ПВО сбила крылатую ракету".

Ранее сообщалось, что 30 августа представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты якобы происходит отражение атаки беспилотников с моря.