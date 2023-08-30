"Сбили крылатую ракету": в оккупированном Крыму раздались мощные взрывы (видео)

По данным журналистов, в некоторых районах города сразу после взрывов пропал свет.

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В среду, 30 августа, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло в районе города Феодосия и поселка Приморский. Об этом пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".

Местные жители сообщают о звуках взрывов в Феодосии.

После взрывов вспыхнул пожар. Туда, по данным очевидцев, двинулись несколько автомобилей скорой помощи.

В Telegram-канале "Крымский ветер сообщили, что было три пуска ракет, последним, вероятно, сбили беспилотник. После пусков ракет начался пожар в районе очистных сооружений, а звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму.

Также сообщается, что неизвестный объект, вероятно, попал в дом вблизи Керченского шоссе в Феодосии, после чего соседние улицы частично обесточило и начался пожар.

Гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что якобы "ПВО сбила крылатую ракету". Пока больше подробностей об инциденте в оккупированной Феодосии нет.

Взрывы в России: что известно об ударах по Брянску

В российском Брянске вечером в среду, 30 августа, слышали взрывы, страна-агрессор утверждает, что "сбила" два беспилотника. Telegram-канал Shot утверждает, что два взрыва с промежутком в несколько минут слышали в Советском районе Брянска, россияне заявили о пожаре в районе местного телецентра.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался о том, что "силы ПВО" сбили "два беспилотника самолетного типа", по его версии, "разрушений нет".

Напомним, что во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы утром 30 августа. Город частично остался без света.

Также 30 августа представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты якобы идет отражение атаки беспилотников с моря. В Нахимовском районе Севастополя были слышны звуки взрывов и стрельбы. По данным местных пабликов, к БПЛА присоединились морские дроны.