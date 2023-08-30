"Збили крилату ракету": в окупованому Криму пролунали потужні вибухи (відео)

За даними журналістів, у деяких районах міста відразу після вибухів зникло світло.

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У середу, 30 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це сталося в районі міста Феодосія та селища Приморський. Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер".

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів у Феодосії.

Після вибухів спалахнула пожежа. Туди, за даними очевидців, рушили кілька автомобілів швидкої допомоги.

У Telegram-каналі "Кримський вітер" повідомили, що було три пуски ракет, останнім, імовірно, збили безпілотник. Після пусків ракет почалася пожежа в районі очисних споруд, а звуки вибухів було чути навіть у Старому Криму.

Також повідомляється, що невідомий об'єкт, імовірно, влучив у будинок поблизу Керченського шосе у Феодосії, після чого сусідні вулиці частково знеструмило і почалася пожежа.

Гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що нібито "ППО збила крилату ракету". Наразі більше подробиць про інцидент в окупованій Феодосії немає.

Вибухи в Росії: що відомо про удари по Брянську

У російському Брянську ввечері в середу, 30 серпня, чули вибухи, країна-агресор стверджує, що "збила" два безпілотники. Telegram-канал Shot стверджує, що два вибухи з проміжком у кілька хвилин чули в Радянському районі Брянська, росіяни заявили про пожежу в районі місцевого телецентру.

Пізніше губернатор Брянської області Олександр Богомаз відзвітував про те, що "сили ППО" збили "два безпілотники літакового типу", за його версією, "руйнувань немає".

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму прогриміли потужні вибухи вранці 30 серпня. Місто частково залишилося без світла.

Також 30 серпня представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі Севастопольської бухти нібито відбувається відбиття атаки безпілотників із моря. У Нахімовському районі Севастополя було чути звуки вибухів і стрілянини. За даними місцевих пабліків, до БПЛА приєдналися морські дрони.