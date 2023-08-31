"Пошли и проголосовали за РФ": продюсер фильма "Юрик" обратилась к жителям Мариуполя (фото)

Комментарий Татьяны Куц был написал после многочисленной критики в адрес фильма из-за того, что "в нем мало реальности". Позже продюсеру пришлось извиняться за свои слова и объясняться.

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Продюсер фильма "Юрик", который был посвящен первым неделям войны во временно оккупированном Мариуполе, обвинила местных жителей в голосовании за Россию. Об этом сообщает издание "Буквы" 31 августа.

Картину показали на телеканале "СТБ" и ее премьеру приурочили ко Дню Независимости. В центре сюжет оказался 11-летний ребенок по имени Юра, который после начала войны лишился почти всех своих близких и был отправлен матерью в одиночку к границе. Дополнительную роль должен был сыграть тот фактор, что снимали историю на реальных событиях

В материале журналистов отмечается, что изначально ожидалось, что этот фильм вызовет положительную реакцию от жителей Мариуполя, которые пережили весь этот ужас в окруженном городе, однако они сразу же заявили, что реальности в нем мало и на самом деле все было иначе.

В один момент негатива в комментариях под постами в социальных сетях стало немного меньше и украинцы начали обвинять авторов фильма "Юрик" в том, что они удаляют плохие комментарии и блокируют пользователей.

Продюсер картины Татьяна Куц также заявила о том, что местные жители сами проголосовали за Российскую Федерацию.

"Мариупольцы пошли на референдум и проголосовали за РФ. Теперь РФ убивает не только мариупольцев, но мы за вас бьемся тоже", — говорится в комментарии Татьяны Куц пользовательнице Анне Крушинской.

Продюсер фильма "Юрик" оскорбительно обратилась к жителям Мариуполя Фото: Скриншот

Комментарий о жителях Мариуполя: извинения продюсера

На своей странице в социальной сети Facebook она признала, что ошиблась и ответила на комментарии пользователей, которым не понравился ее фильм.

Она считает, что "Юрик" — не документальный фильм и даже не кино про Мариуполь. Это была история одного конкретного человека, которую показали в художественном произведении.

Чтобы избежать излишней ретравматизации было принято решение не показывать весь кошмар, который там происходил.

"Но эмоции одержали верх. Возможно из-за того, как сильно наша команда верила в социальную миссию "Юрика". А возможно из-за неготовности на тот момент по уровню критики увидеть боль, которую почувствовали люди во время просмотра. В любом случае это было недопустимо. Поэтому я хочу извиниться за свой комментарий. Я сформировала мысль в порыве гнева, чем оскорбила не только свою собеседницу, но и всех вас, за что и получила справедливую критику. Мне больно и неприятно", — говорится в сообщении.

Продюсер фильма "Юрик" оскорбительно обратилась к жителям Мариуполя Фото: Скриншот

Напомним, 21 июня сообщалось, что в Полтаве произошел культурно-языковой скандал, ведь в местном баре играла песня о Москве российской группы "Ленинград.