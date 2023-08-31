Таврическое направление: ВСУ ликвидировали почти 200 россиян и уничтожили 6 складов боеприпасов

По информации военных, на Таврическом направлении за сутки было уничтожено 15 единиц военной техники противника и поражен пункт управления.

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Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали почти 200 российских оккупантов и уничтожили 6 складов боеприпасов армии Российской Федерации, сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

По информации военных Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Наши воины осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы и закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.

В районах Марьинки, Старомайорского (Донецкая область) и Вербового (Запорожская область) враг вел безуспешные наступательные действия, но успеха не имел. Противник осуществляет перемещение подразделений и применяет резервы, сколько несет значительные потери в личном составе.

За прошедшие сутки россияне совершили 632 обстрела позиций Сил обороны, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Произошло 14 боевых столкновений.

До сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Марьинском, Шахтерском и Авдеевском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Во время артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач. Общие потери врага составили 181 человек (убитыми — 45, ранеными — 135, попал в плен один военнослужащий ВС РФ).

За сутки было уничтожено:

3 ББМ;

6 артиллерийских систем и минометов;

1 БпЛА;

4 единицы автомобильной техники;

1 единица специальной техники.

6 складов боеприпасов;

1 пункт управления врага.

Напомним, 31 августа Зеленскому отчитались о новом украинском оружии, которое бьет по врагу за 700 километров.

Кроме того, в Украине разрабатывают шесть моделей дронов с дальностью более 1000 км. По данным источников, таких проектов уже "полдюжины", то есть около шести.