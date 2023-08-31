Киевлян призвали не пользоваться убежищами в школах с 1 сентября

По словам главы КГВА Сергея Попко, приоритет будет отдан безопасности детей, поэтому жителей столицы будут просить искать альтернативные укрытия.

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С 1 сентября убежища, оборудованные в киевских школах, станут доступны для использования круглосуточно, однако приоритет при использовании во время занятий будет отдан детям. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КГВА).

По словам главы КГВА Сергея Попко, укрытия для граждан в школах и детских садах будут доступны в любое время. Однако представители образовательных учреждений будут советовать жителям Киева в первую очередь использовать ближайшие альтернативные укрытия в период учебных занятий. Это сделано для обеспечения максимальной безопасности детей.

Попко обращается к киевлянам и гостям города с просьбой понимать рекомендации и не спешить обращаться в убежища в детсадах и школах, если возможен более близкий вариант.

Глава КГВА также подчеркивает, что при объявлении тревоги и угрозе воздушных атак, в первую очередь, следует обеспечить безопасность детей и граждан.

"Поэтому прошу киевлян и гостей города отнестись с пониманием, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант. Конечно, если второго варианта нет — ваша безопасность в приоритете. Все, без исключений, при объявлении воздушной тревоги должны быть в безопасном месте", — пояснил Попко.

Ситуация с укрытиями в Киеве — что надо знать

Ночью 1 июня Вооруженные силы России атаковали Киев ракетами, обломки которых упали в Днепровском и Деснянском районах столицы. Одно из укрытий в Деснянском районе было закрыто, из-за этого погибли люди.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил главе Деснянской районной госадминистрации Дмитрию Ратникову написать заявление об увольнении. Ратников заявил, что за трагедию нужно отвечать вместе.

7 июня стали известны результаты проверки укрытий Киева. Тогда было проверено 3 382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. 65% оказались технически пригодны, а 35% и вовсе непригодны для эксплуатации.

Напомним, Фокус писал о том, как образовательный процесс подготовили к воздушным тревогам. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, укрытия есть только в 75% школ.