"Красные линии давно пройдены": в ГУР считают, что Путин боится затяжной войны (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, риторика внутри РФ отличается от публичных заявлений Кремля. Для граждан все идет по плану и им лишний раз не напоминают о войне.

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Несмотря на то, что все "красные линии" уже давно пройдены, президент РФ Владимир Путин и весь Кремль боятся долгой войны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom 31 августа.

По его словам, та самая "точка невозврата" давно пройдена для всего российского руководства, но из обещанных угроз ничего исполнено так и не было.

"Мне кажется, что для него (Владимира Путина — ред.) точка невозврата и "красные линии" уже давно пройдены. И это понимают многие представители его режима, так называемых бизнес-элит. Стратегический тупик, стратегический проигрыш — ни одной из целей этой войны агрессивной, этого геноцида, не достигнуто. И, безусловно, в Кремле это прекрасно понимают", — заявил представитель ГУР.

При этом, российская пропаганда регулярно публично заявляет, что они готовы воевать с Украиной годами и якобы у них есть такая возможность. На граждан РФ она не распространяется, ведь нет задачи убедить в этом внутреннюю территорию.

Кремль пытается поддерживать иллюзию того, что все нормально и вообще идет по плану.

"То есть говорят постоянно, что все происходит по плану, что есть зарплаты, пенсии, а война — где-то там, далеко. Вот это два разных ключевых сообщения, месседжи на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. И это значит, что на самом деле Путин и его режим" боятся долгой войны. Иначе риторика внутри Российской Федерации была бы совершенно иной", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что Владимир Путин теряет репутацию после каждого взрыва в РФ. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что граждане РФ должны прочувствовать, что такое война. Каждый взрыв показывает, что российские регионы особо не защищены, ведь большинство систем ПВО перенесли на оккупированные территории Украины.