На Запорожье Силы обороны сбили вертолет россиян: экипаж катапультировался

Российские блогеры сообщают, что пилоты смогли спастись. В Генштабе пока официально уничтожение вражеского вертолета не комментировали.

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На Запорожском направлении у российских захватчиков стало на один вертолет меньше. Его сбили Силы обороны Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Минус российский Ка-52 на Запорожском направлении. Гойда. Экипаж временно жив", — говорится в сообщении.

Российские паблики подтвердили, что с российским "аллигатором" действительно произошла неприятность на фронте в Украине.

"Катапультная система Ка-52 только что спасла жизни двух наших ребят", — написал российский военный блогер Кирилл Федоров.

Напомним, что украинская разведка провела одну из лучших спецопераций в истории независимой Украины, забрав российский вертолет Ми-8 и переманив его пилота на свою сторону. На момент спецоперации кроме пилота на борту Ми-8 находились еще двое членов экипажа. Когда они поняли, где сели, они попытались убежать, но были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что 14 августа, Силы обороны ликвидировали еще один российский вертолет на Бахмутском направлении. Вражеский ударный вертолет Ка-52 удалось сбить бойцу зенитного ракетного подразделения одной из бригад ВСУ.