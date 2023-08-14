ВСУ ликвидировали очередной российский вертолет Ка-52, — Воздушные силы

По словам командующего ВС Николая Олещука, российский "Аллигатор" был уничтожен бойцами зенитного ракетного подразделения на Бахмутском направлении.

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В понедельник, 14 августа, Силы обороны ликвидировали еще один российский вертолет. Об этом заявили в сводке Воздушных сил Украины.

Около 5:00 на Бахмутском направлении бойцам зенитного ракетного подразделения также удалось "приземлить" российский вертолет.

"Установлен тип уничтоженного вертолета 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны ночью уничтожили 15 ударных дронов-камикадзе Shahed, 8 крылатых ракет "Калибр" и российский вертолет, уточняют Воздушные силы.

Пуски беспилотников осуществлялись из района Приморско-Ахтарска, а "Калибров" — из акватории Черного моря. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели противника — 15 Shahed и 8 крылатых ракет.

Характеристики вертолета Ка-52

Российский боевой вертолет Ка-52 выполняет целый спектр задач. Авиационная техника осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является фактически продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Эта модель ударного вертолета считается лучшей в ВКС РФ. Оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч. Начало эксплуатации — 2008 год.

Уничтожение вертолетов Ка-52 в войне с Россией

Украинские защитники регулярно сбивают вертолеты этой модели. Бойцы 93-го ОМБр "Холодный овраг" в мае уничтожили ударный вертолет ВС РФ КА-52 "Аллигатор". Украинские защитники обнаружили два ударных вертолета ВС РФ, низко летевших над землей. По целям запустили две ракеты из Stinger и "Иглы", одна из которых точно попала.

Украинские военные 23 мая уничтожили российский вертолет Ка-52. В Генштабе ВСУ заявили, что российский бюджет потерял еще около 16 миллионов долларов США.

Напомним, 13 июня журналисты проекта "Схемы" узнали, что ВС РФ перебросили в Бердянск около 30 вертолетов. Большинство предназначено для поддержки сухопутных войск при защите от контрнаступления ВСУ.