ЗСУ ліквідували черговий російський вертоліт Ка-52, — Повітряні сили

За словами командувача ЗС Миколи Олещука, російський "Алігатор" був знищений бійцями зенітного ракетного підрозділу на Бахмутському напрямку.

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У понеділок, 14 серпня, Сили оборони ліквідували ще один російський вертоліт. Про це заявили у зведенні Повітряних сил України.

Приблизно о 05:00 на Бахмутському напрямку бійцям зенітного ракетного підрозділу також вдалося "приземлити" російський вертоліт.

"Встановлено тип знищеного вертольота 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний вертоліт Ка-52", — ідеться в повідомленні.

Крім того, Сили оборони вночі знищили 15 ударних дронів-камікадзе Shahed, 8 крилатих ракет "Калібр" і російський вертоліт, уточнюють Повітряні сили.

Пуски безпілотників здійснювалися з району Приморсько-Ахтарська, а "Калібрів" — з акваторії Чорного моря. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі противника — 15 Shahed і 8 крилатих ракет.

Характеристики вертольота Ка-52

Російський бойовий вертоліт Ка-52 виконує цілий спектр завдань. Авіаційна техніка здійснює розвідку місцевості, цілевказування і координацію дій групи бойових вертольотів. Гелікоптер здатний уражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Він є фактично продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Цю модель ударного вертольота вважають найкращою у ПКС РФ. Обладнаний радарною системою "Арбалет". Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Здатний розвивати максимальну швидкість у 350 км/год. Початок експлуатації — 2008 рік.

Знищення вертольотів Ка-52 у війні з Росією

Українські захисники регулярно збивають вертольоти цієї моделі. Бійці 93-го ОМБр "Холодний яр" у травні знищили ударний вертоліт ЗС РФ КА-52 "Алігатор". Українські захисники виявили два ударні вертольоти ЗС РФ, які низько летіли над землею. По цілях запустили дві ракети зі Stinger та "Голки", одна з яких точно влучила.

Українські військові 23 травня знищили російський вертоліт Ка-52. У Генштабі ЗСУ заявили, що російський бюджет втратив ще близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 13 червня журналісти проєкту "Схеми" дізналися, що ЗС РФ перекинули до Бердянська близько 30 вертольотів. Більшість призначено для підтримки сухопутних військ під час захисту від контрнаступу ЗСУ.