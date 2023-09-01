Япония отказывается от специальных кораблей ПРО в пользу многоцелевых крейсеров ASEV

Новые корабли будут иметь гораздо более широкий спектр возможностей и вооружены более мощным вариантом противокорабельной ракеты Type 12, работы над которой еще продолжаются. Свой первый AESV Япония намерена представить в 2027 году.

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Планы Японии по строительству двух новых специализированных кораблей противоракетной обороны (ПРО) неожиданно приняли новый оборот. Теперь в центре внимания находится проект многоцелевого крейсера который также будет обладать средствами ПРО. О новых идея японцев в области кораблестроения пишут обозреватели The War Zone.

Ранее Япония рассматривала менее гибкие корабли, созданные специально для ПРО, которые, судя по форме корпуса, имели гораздо больше общего с боевыми кораблями-амфибиями. Однако теперь акцент сместился в пользу крейсеров, которые функционально будут более универсальными.

Среди приоритетных расходов в запросе на оборонный бюджет — два корабля ASEV, каждый из которых теперь, как ожидается, будет стоить 2,6 миллиарда долларов. Авторы материала обратили внимание на образец корабля, который по своей конфигурации напоминает эсминцы класса Maya, оснащенный системой боевого управления Aegis. На новых кораблях достаточно высоко будут установлены радары, обеспечивая таким образом более широкий обзор до горизонта.

Возможности кораблей ASEV

Новые ASEV будут иметь длину около 620 футов (189 м), ширину 82 фута (25 м) и стандартное водоизмещение 12 000 тонн. Отмечается, что такие показатели выше американских крейсеров типа Ticonderoga. Кроме того японские корабли будут в 1,7 раза больше, чем эсминцы класса Flight III Arleigh Burke ВМС США.

Вооружение

Что касается вооружения, то теперь планируется, что новые ASEV будут иметь гораздо более широкий спектр возможностей по сравнению с некоторыми более ранними образцами.

В центре системы вооружения кораблей находятся ракеты SM-3 Block IIA и SM-6 для противовоздушной и баллистической противоракетной обороны от целого ряда угроз. В качестве дополнения будут размещены зенитные ракеты SM-6.

Однако, по заявлению Министерства обороны Японии, на кораблях также будет установлен новый, гораздо более мощный вариант противокорабельной ракеты Type 12, находящийся в стадии разработки. Кроме того на корабли ASEV планируется установить мощное лазерное оружие, предназначенное в первую очередь для борьбы с вражескими беспилотниками, а также дальнобойные системы Tomahawk.

Ракеты SM-3, SM-6 и Tomahawk будут размещаться в 128 вертикальных пусковых ячейках. На иллюстрации изображены Type 12, установленные в наклонных пусковых трубах в средней части корабля. ASEV также вооружены двухцелевой пушкой в носовой части. По имеющимся данным, это та же самая 5-дюймовая пушка Mk 45 Mod 4, которая используется, в частности, на кораблях класса Maya.

"Согласно текущим планам, Морские силы самообороны Японии должны получить свой первый AESV в 2027 финансовом году, а второй корабль будет передан в следующем финансовом году", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что японские летчики на F-35 впервые со времен окончания Второй мировой войны совершили международный полет. Два истребителя, а также 55 личного состава ВВС страны были отправлены в Австралию для участия в учениях Bushido Guardian 2023.