"Криминал во время войны": КП Северодонецка "на случай деоккупации" закупило техники на 1 млн евро

Победитель торгов должен доставить 2 комбинированные дорожные машины, 1 автоцистерну, каналопромывочную машину на шасси Foton и 2 самосвала. Согласно договору заказчик должен оплатить 20% аванса.

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КП "Северодонецкое троллейбусное управление" Северодонецкого городского совета заказало компании "Автосборочное предприятие "Кобальт" коммунальной техники на 38 млн грн. Об этом стало известно благодаря тендеру в системе "Прозорро".

Победитель торгов должен доставить в Днепр 2 комбинированные дорожные машины, 1 автоцистерну, каналопромывочную машину на шасси Foton и 2 самосвала. Согласно договору заказчик должен оплатить 20% аванса.

На сайте производителя нет цен на указанную технику. Перед аукционом анонимная фирма сбросила заказчику ссылку на новость о призыве президента Украины Владимира Зеленского к местным властям тратить бюджетные средства в первую очередь на нужды обороны Украины."

"То что вы делаете, покупая машины для фактически несуществующего предприятия коммунальные машины на 1 млн евро — это настоящее мародерство. Информация об этой закупке обязательно будет подана на рассмотрение компетентных органов", — пишет аноним в вопросах к процедуре.

В свою очередь заказчик ответил, что по закону не может пользоваться в работе информацией из новостных сообщений, которые распространяют СМИ, даже если источником выступает президент Украины. Заказчик заявил, что делает закупки на будущее, когда Северодонецк будет освобожден от оккупации.

Уже после подписания договора гражданка Наталья Подосинникова подала обращение в Госаудитслужбу с требованием остановить закупку:

"Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков, в том числе мои. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ", — написала она.

Ответ ГАСУ до сих пор ожидается.

ВС РФ захватили Северодонецк на Луганщине в июне 2022 года. С тех пор КП ничего не закупало вплоть до момента объявления нынешнего тендера.

КП "Северодонецкое троллейбусное управление" с июля 2023 года руководит Андрей Гноевой.

Напомним, что в городе Кременчуг Полтавской области дошкольное учреждение объявило тендер на приобретение кухонного термометра. За него могли заплатить 384 миллиона 100 тысяч гривен и 2 копейки.

Ранее сообщалось, что компании олимпийского чемпиона и члена Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки заключили новые контракты с оккупантами.