"Кримінал під час війни": КП Сєвєродонецька "на випадок деокупації" закупило техніки на 1 млн євро

Переможець торгів має доправити 2 комбіновані дорожні машини, 1 автоцистерну, каналопромивну машину на шасі Foton та 2 самоскиди. Згідно із договором замовник має сплатити 20% авансу.

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КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" Сєвєродонецької міської ради замовило компанії "Автоскладальне підприємство "Кобальт" комунальної техніки на 38 млн грн. Про це стало відомо завдяки тендеру у системі "Прозорро".

Переможець торгів має доправити до Дніпра 2 комбіновані дорожні машини, 1 автоцистерну, каналопромивну машину на шасі Foton та 2 самоскиди. Згідно із договором замовник має сплатити 20% авансу.

На сайті виробника немає цін на зазначену техніку. Перед аукціоном анонімна фірма скинула замовнику посилання на новину щодо заклику президента України Володимира Зеленського до місцевої влади витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України."

"Те що ви робите, купляючи машини для фактично неіснуючого підприємства комунальні машини на 1 млн євро – це справжнє мародерство. Інформація про цю закупівлю обов’язково буде подана на розгляд компетентних органів", – пише анонім у запитаннях до процедури.

Своєю чергою замовник відповів, що згідно із законом не може користуватися в роботі інформацією з новинних повідомлень, які поширюють ЗМІ, навіть якщо джерелом виступає президент України. Замовник заявив, що робить закупівлі на майбутнє, коли Сєвєродонецьк буде звільнено від окупації.

Уже після підписання договору громадянка Наталя Подосіннікова подала звернення в Держаудитслужбу з вимогою зупинити закупівлю:

"Вимагаю зупинити цей кримінал під час війни. Кошти повинні йти на обороноздатність країни. Це гроші платників податків, зокрема мої. Вимагаю зупинити процедуру та перенаправити на військові цілі, закупівлю засобів захисту, медичних засобів для потреб ЗСУ", — написала вона.

Відповідь ДАСУ досі очікується.

ЗС РФ захопили Северодонецьк на Луганщині в червні 2022 року. Відтоді КП нічого не закуповувало аж до моменту оголошення нинішнього тендеру.

КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" з липня 2023 року керує Андрій Гноєвий.

Нагадаємо, що у місті Кременчук Полтавської області дошкільний заклад оголосив тендер на придбання кухонного термометра. За нього могли заплатити 384 мільйони 100 тисяч гривень і 2 копійки.

Раніше повідомлялося, що компанії олімпійського чемпіона та члена Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки уклали нові контракти з окупантами.