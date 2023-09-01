Декларация G7: Украина может начать переговоры по гарантиям еще с одной страной, — ОП

К декларации G7 присоединилась еще 21 страна. В общем документ подписало 28 стран.

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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина может начать переговоры по гарантиям безопасности еще с одной страной. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Могу анонсировать, что вскоре рассчитываем начать переговоры еще с одной страной", — сказал Игорь Жовква.

Он отметил, что сейчас к декларации G7 присоединилась еще 21 страна. В частности, с США, Великобританией и Канадой уже открыли переговоры о двусторонних юридически обязывающих документах.

"Мы, кстати, не заставляем ни одну страну, но говорим о том, что Декларация открыта", — пояснил заместитель руководителя ОП.

По его словам, до конца 2023 года должны быть завершены переговоры с теми странами, с которыми они начались первыми. Поэтому соответствующие договоры могут быть подписаны, однако они нуждаются в процедуре утверждения. Украина планирует заключить "мощные договоры" со всеми странами G7, в частности первыми начали переговоры с США.

Игорь Жовква отметил, что декларация G7 содержит минимальный перечень гарантий, которые должны войти в двусторонние или многосторонние документы, тогда как над конкретикой будут работать с каждым государством-партнером отдельно.

Он пояснил, что декларация G7 выгодна не только Украине, но и другим странам, поскольку будет означать безопасность для всего Европейского континента. Гарантии безопасности направлены на обеспечение невозможности дальнейшей эскалации и возобновления агрессии РФ после победы Украины.

Лучшими гарантиями безопасности для Украины Жовкла считает, членство в НАТО, однако этого не произойдет до победы, поэтому гарантии будут действовать пока Украина не станет членом Альянса.

Напомним, в июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декларации указаны конкретные условия безопасности.

29 августа западные СМИ сообщили, что страны G7 не могут прийти к согласию относительно обязательств перед Украиной, поэтому на подготовку соответствующих договоренностей нужно больше времени.