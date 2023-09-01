Каждый пятый россиянин считает крушение самолета Пригожина местью Путина, — соцопрос (инфографика)

По данным соцопроса, 26% россиян считает, что имела место трагическая случайность, но каждый пятый все же больше склоняется к версии о причастности Кремля.

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Большинство жителей РФ (89%) знают о гибели российского предпринимателя Евгения Пригожина, основавшего ЧВК "Вагнер". Но относительно причин катастрофы самолета, который находился в его собственности, мнения россиян все же расходятся. Об этом сообщается в исследовании Левада-Центра.

По данным соцопроса, из тех, кто слышал о падении самолета, 39% имели более подробное представление о происшествии, в то время как 50% слышали об этом событии, но без деталей.

Мнения россиян о причинах катастрофы разделились. 26% считают, что имела место трагическая случайность, но каждый пятый (20%) больше доверяет версии о мести со стороны российского руководства за военный мятеж.

Соцопрос Левада-Центр

16% считают, что Евгений Пригожин якобы подстроил катастрофу и жив, 14% — что за терактом стоят спецслужбы зарубежных стран.

Версию о несчастном случае считают правдоподобной по большей части те, кто узнал о смерти Пригожина без подробностей (таких 29%), люди старшего поколения — стране 55 лет (31%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (35%) и те россияне, которые одобряют деятельность главы Кремля (29%).

Соцопрос Левада-Центр

Большинство опрошенных, склонных предъявлять обвинения в гибели Пригожина властям, искали подробности авиакатастрофы (28%), доверяют как источникам новостей интернет-изданиям (30%) и прочим онлайн-ресурсам (соцсетям (25% и публикам в Telegram 28%). Среди них почти половина не одобряет деятельность российского президента (46%).

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет немного менее склонна верить в версию о теракте со стороны западных спецслужб (9%), чем опрошенные других возрастных групп (14-16%). Среди людей среднего возраста (25-39 лет) каждый пятый (21%) верит в то, что Пригожин сам организовал катастрофу и остается живым.

Увеличение доли одобряющих деятельность Евгения Пригожина (с 34% до 39%)

Сравнивая данные августовского опроса с июльским, можно заметить увеличение доли одобряющих деятельность Евгения Пригожина (с 34% до 39%). Доля недовольных его деятельностью осталась практически неизменной (39% и 37% соответственно). Таким образом, общество в целом поделилось в оценке деятельности Евгения Пригожина.

Напомним, что, по данным журналистов, российское Минобороны "выманило" Пригожина с африканского континента, чтобы взорвать его самолет. Основатель частной военной компании намеревался продолжить ее деятельность в Африке. Минобороны РФ, в свою очередь, разрушило логистику его бизнес-империи, и он пытался этому помешать.

Также сообщалось об угрозе нового мятежа на территории РФ, чего хотят не допустить в Кремле.