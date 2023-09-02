Минобразования решит, подождет ли второе образование на годных к службе мужчин, — Данилов

По словам секретаря СНБО, во время войны значительно возросло количество студентов в возрасте 40-50 лет. Алексей Данилов заявил, что украинцы пользуются "пробелами" в законах и получают иногда даже четвертое образование.

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Целесообразность получения второго высшего образования мужчинами, подлежащими призыву, будет определять Министерство образования и науки Украины. Об этом 1 сентября в комментарии "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он рассказал, что военнообязанные получают второе, третье, а иногда и четвертое образование, пользуясь "пробелами в нормативно-правовых документах". Чиновник назвал это вопросом "морального порядка" и отметил, что его будет исследовать соответствующее министерство.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ. Так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом (40-50 лет) решили получать второе-третье образование", — подчеркнул Данилов.

Он заверил, что с этим "разбирается" Минобразования. По словам секретаря СНБО, с началом полномасштабной войны, в Украине в разы возросло количество желающих получить образование.

"Просто надо понимать, что, если вы можете служить в армии и если вы годны, подождет ли обучение или нет, будет решать соответствующее министерство", — подытожил Данилов.

Напомним, также 1 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время объявят имена украинцев, которые выдавали и получали фейковые справки о непригодности к военной службе. Продолжается проверка ВВК, результаты которой будут готовы уже через две-три недели. Уклонисты, которые, например, "потеряли почку" без операции, понесут ответственность.

Фокус разобрался в том, что изменится в вопросе мобилизации в Украине осенью этого года. Юристы предполагают, что предоставление отсрочки студентам, получающим второе образование после 30 лет, могут пересмотреть.